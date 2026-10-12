مجموعه تلویزیونی «ایسان» با کسب ۴۲ درصد آرایِ بیش از ۹۶ هزار شرکت‌کننده در نظرسنجی شبکه تماشا، به عنوان سریال برتر انتخاب شد و از چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۱۹، روی آنتن این شبکه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، شبکه تماشا اقدام به برگزاری نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد.

در این نظرسنجی، سریال‌های «ایسان»، «جونگ میونگ»، «پزشک دربار» و «آسا» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

پس از گذشت بیش از یک هفته و با مشارکت گسترده علاقه‌مندان، در نهایت «ایسان» با کسب ۴۲ درصد آرا در صدر جدول قرار گرفت و «حونگ میونگ» با ۲۴ درصد آرا در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین «پزشک دربار» با ۲۳ درصد آرا در جایگاه سوم و «آسا» با کسب ۱۱ درصد آرا، رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.

در این نظرسنجی بیش از ۹۶ هزار نفر از مخاطبان شبکه تماشا شرکت کردند و آرای آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مجموعه جدید این شبکه داشت.

با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان برای پخش «ایسان»، این مجموعه تلویزیونی از چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۷، ۱۴ و ۲۴ خواهد بود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یکی از جشن‌های مهم دربار با حضور شاه، ملکه و دیگر درباریان است که ناگهان سربازان نمایش‌دهندهٔ تیراندازی، به سوی شاه و ملکه شلیک می‌کنند و با وجود روی دادن آشوب، شاه موفق به گریز می‌شود؛ ولی در حال گریز متوجه می‌شود که همه این اتفاق‌ها زیر سر پسرش بوده است. شاه سراسیمه از خواب بیدار می‌شود و تازه متوجه می‌شود که همهٔ اینها را خواب دیده …

این سریال به کارگردانی لی بیونگ هون است که دو بازیگر آن به نام‌های لی سو جین و هان جی مین به دلیل عملکرد خود در این مجموعه، در جوایز درامای‌ام‌بی‌سی مورد تقدیر قرار گرفتند.

بازیگرانی همچون چویلی سو جین، هان جی مین، لی جونگ سو، کیون می‌ری، پارک اون هه و... در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.