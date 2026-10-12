به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان، در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آب و برق خوزستان و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان به امضا رسید تا با تقویت تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی طرح داناب و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب فراهم شود.

در بخش دیگری از این مراسم، از ۱۰۰ نفر از معلمان و دانش‌آموزان فعال در اجرای طرح ملی داناب با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد. این اقدام با هدف ارج نهادن به تلاش‌های آموزشی و مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آب و تشویق آنان به تداوم فعالیت‌های آگاهی‌بخش در این حوزه انجام شد.

طرح ملی داناب با هدف افزایش شناخت دانش‌آموزان از ارزش آب، آشنایی با چالش‌های منابع آبی و ترویج رفتار‌های مسئولانه در زمینه مصرف و حفاظت از این سرمایه حیاتی اجرا می‌شود. در این طرح، مدارس بستری برای انتقال مفاهیم مرتبط با آب و شکل‌گیری نگرش صحیح در نسل آینده نسبت به ضرورت مدیریت پایدار منابع آبی به شمار می‌روند.

برگزاری برنامه‌های آموزشی، تولید و انتشار محتوای یادگیری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و مشارکتی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تعمیق مفاهیم آموزشی طرح داناب و تبدیل آگاهی به رفتار‌های مؤثر در زمینه حفاظت از آب کمک کند.