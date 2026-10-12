به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران با هدف توسعه حمایت‌های حقوقی و قضایی از جامعه عشایری امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: خدمت‌رسانی به جامعه عشایری را تکلیف ملی، شرعی و مذهبی خود می‌دانیم، نه صرفاً یک وظیفه قانونی.

وی مشکلات حقوقی عشایر را ملموس خواند و گفت: این عزیزان در منطقه حضور همیشگی دارند و مسائل و مشکلات حقوقی متعددی برایشان به وجود می‌آید. عشایری که کوچ می‌کند، اگر در زمستان در بخشی از کشور عزیزمان در این جغرافیای پهناور دچار مشکل حقوقی شود، ممکن است این مشکل ادامه‌دار شود و برای پیگیری آن ناچار باشد مسیر طولانی را در فصل دیگر سال طی کند و برگردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، اهداف این تفاهم‌نامه را ایجاد و توسعه همکاری و تعامل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی؛ انجام خدمت‌رسانی به جامعه عشایری، ایجاد امید و انگیزه در بین اقشار مختلف جامعه نسبت به کشور، نظام اسلامی و دستگاه قضا؛ تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روحیه خدمت در میان وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ حمایت‌های حقوقی و قضایی لازم از جامعه عشایر کشور؛ و ساماندهی و هماهنگی وکلا و کارشناسان با سابقه عشایری برای کارشناسی و وکالت معاضدتی برشمرد

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: تمام خدماتی که به جامعه عشایری ارائه می‌دهیم، خدمات معاضدتی و بدون دریافت وجه است.

در ادامه جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این مراسم گفت: عشایر نیاز‌های خاص خود را دارند و در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره، جامعه‌ای ویژه محسوب می‌شوند. بسیاری از مواقع به دلیل عدم دسترسی به متخصصان و وکلا، حقوق‌شان به‌درستی استیفا نمی‌شود. برای اینکه این مسئله از پشتیبانی فنی، علمی و نهادی برخوردار باشد، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور عشایر ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منعقد شد تا تمام مسائل حقوقی در قالب این تفاهم‌نامه و با حمایت تخصصی پیگیری شود.