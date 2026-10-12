سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از مهر وموم یک رستوران در این شهرستان به دلیل عرضه قلیان و به دستور دادستان خبر داد و بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر اماکن عمومی و برخورد با تخلفات تأکید کرد.

مهر وموم رستورانی در مهریز به دستور دادستان به دلیل عرضه قلیان

مهر وموم رستورانی در مهریز به دستور دادستان به دلیل عرضه قلیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی، گفت: عرضه قلیان در واحد‌های صنفی مغایر با ضوابط و مقررات مربوط است و می‌تواند سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار دهد. وی افزود: در پی پیگیری‌ها و به دستور دادستان، یک رستوران در شهرستان مهریز به علت عرضه قلیان مهر وموم شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تأکید بر تداوم نظارت کارشناسان بهداشتی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، از متصدیان واحد‌های صنفی خواست ضوابط و مقررات را رعایت کنند و از هرگونه فعالیت مغایر با قانون بپرهیزند.

فلاحتی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفظ سلامت عمومی، از شهروندان خواست تخلفات بهداشتی را به مراجع مربوط گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت عمومی مستلزم رعایت قوانین از سوی اصناف و همکاری مردم با دستگاه‌های نظارتی است.