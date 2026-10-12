به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در ششمین جشنواره پسته بخش ایلخچی شهرستان اسکو گفت: توسعه کشت این محصول کم‌آب‌بر، تقویت زیرساخت‌های بازرگانی و نشان سازی پسته ایلخچی، در کنار فراهم‌شدن امکان انجام آزمایش‌های صادراتی در داخل استان، می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی محصول و تسهیل حضور آن در بازار‌های صادراتی، از جمله اروپا، کمک کند.

وی با قدردانی از کشاورزان و تولیدکنندگانی که با وجود مشکلات و محدودیت‌ها برای تداوم تولید تلاش می‌کنند اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی استان حتی در شرایط دشوار اقتصادی و دوران جنگ نیز برای تأمین نیاز‌های جامعه و حفظ امنیت غذایی پای کار بوده‌اند.

وی با اشاره به تحریم‌ها، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و مشکلات اقتصادی افزود: با وجود این فشارها، در تأمین کالا‌های اساسی با مشکل مواجه نیستیم و تلاش مجموعه بخش کشاورزی بر تداوم تولید و پایداری امنیت غذایی متمرکز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، جشنواره پسته ایلخچی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این محصول و توسعه فعالیت‌های مرتبط با تجارت، فرآوری و نشان سازی دانست و گفت: در این مسیر گام‌های مهمی برداشته شده است و باید با تقویت زنجیره ارزش، زمینه عرضه پسته استان با ارزش افزوده بیشتر در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

وی با بیان اینکه پسته از محصولات کم‌آب‌بر و دارای ظرفیت سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه است افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط شوری آب و خاک در برخی مناطق، توسعه کشت محصولاتی متناسب با این شرایط اهمیت زیادی دارد و پسته می‌تواند یکی از گزینه‌های مؤثر در این زمینه باشد.

شفیعی با اشاره به وضعیت کشت پسته در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در آذربایجان شرقی حدود سه‌هزار و ۸۰۰ هکتار است که نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار آن در شهرستان اسکو و منطقه ایلخچی قرار دارد. پسته استان محصولی جوان به شمار می‌رود و با افزایش سن باغ‌ها، انتظار می‌رود عملکرد درختان نیز به‌تدریج افزایش یابد.

وی میزان تولید سالانه پسته استان را حدود سه‌هزار تن اعلام کرد و افزود: توسعه باغ‌ها، بهره‌گیری از ارقام مناسب و استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول کمک کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین از برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در حوزه پسته و استفاده از ظرفیت شرکت ماهان خبر داد و گفت: فراهم‌شدن بستر‌های لازم در حوضه آبریز ارس و بررسی ارقام جدید پسته از سوی مراکز تحقیقاتی این شرکت می‌تواند در توسعه کشت و بهبود عملکرد این محصول مؤثر باشد.