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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید سالانه حدود سههزار تن پسته در مناطق مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در ششمین جشنواره پسته بخش ایلخچی شهرستان اسکو گفت: توسعه کشت این محصول کمآببر، تقویت زیرساختهای بازرگانی و نشان سازی پسته ایلخچی، در کنار فراهمشدن امکان انجام آزمایشهای صادراتی در داخل استان، میتواند به افزایش ارزش اقتصادی محصول و تسهیل حضور آن در بازارهای صادراتی، از جمله اروپا، کمک کند.
وی با قدردانی از کشاورزان و تولیدکنندگانی که با وجود مشکلات و محدودیتها برای تداوم تولید تلاش میکنند اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی استان حتی در شرایط دشوار اقتصادی و دوران جنگ نیز برای تأمین نیازهای جامعه و حفظ امنیت غذایی پای کار بودهاند.
وی با اشاره به تحریمها، محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی و مشکلات اقتصادی افزود: با وجود این فشارها، در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نیستیم و تلاش مجموعه بخش کشاورزی بر تداوم تولید و پایداری امنیت غذایی متمرکز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، جشنواره پسته ایلخچی را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای این محصول و توسعه فعالیتهای مرتبط با تجارت، فرآوری و نشان سازی دانست و گفت: در این مسیر گامهای مهمی برداشته شده است و باید با تقویت زنجیره ارزش، زمینه عرضه پسته استان با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
وی با بیان اینکه پسته از محصولات کمآببر و دارای ظرفیت سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه است افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط شوری آب و خاک در برخی مناطق، توسعه کشت محصولاتی متناسب با این شرایط اهمیت زیادی دارد و پسته میتواند یکی از گزینههای مؤثر در این زمینه باشد.
شفیعی با اشاره به وضعیت کشت پسته در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در آذربایجان شرقی حدود سههزار و ۸۰۰ هکتار است که نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ هکتار آن در شهرستان اسکو و منطقه ایلخچی قرار دارد. پسته استان محصولی جوان به شمار میرود و با افزایش سن باغها، انتظار میرود عملکرد درختان نیز بهتدریج افزایش یابد.
وی میزان تولید سالانه پسته استان را حدود سههزار تن اعلام کرد و افزود: توسعه باغها، بهرهگیری از ارقام مناسب و استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصول کمک کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین از برنامهریزی برای سرمایهگذاری در حوزه پسته و استفاده از ظرفیت شرکت ماهان خبر داد و گفت: فراهمشدن بسترهای لازم در حوضه آبریز ارس و بررسی ارقام جدید پسته از سوی مراکز تحقیقاتی این شرکت میتواند در توسعه کشت و بهبود عملکرد این محصول مؤثر باشد.