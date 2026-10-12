به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین گفت: در این رویداد، ۳۵ جایزه یک‌میلیاردتومانی و ۷ جایزه دو‌میلیاردتومانی برای شناسایی برترین کسب‌وکار‌های خلاق و حمایت از توسعه محصولات و تجاری‌سازی ایده‌ها در نظر گرفته شده است.

عبدالحسن بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان گفت: این رویداد با هدف تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و خلاق کشور به محصولات قابل فروش، کسب‌وکار‌های پایدار، فرصت‌های شغلی و درآمد اقتصادی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش نمایشگاهی این رویداد، ۳۹۶ شرکت از استان‌های مختلف کشور ثبت‌نام کردند که پس از ارزیابی‌های تخصصی، حدود ۱۳۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

۳۵ جایزه یک‌میلیاردتومانی و ۷ جایزه ۲ میلیارد تومانی

بهرامی با تشریح بخش‌های مختلف رویداد ملی صنایع خلاق مانوین بیان کرد: این رویداد در سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های عمومی حمایت از کسب‌وکار‌ها برگزار می‌شود.

رئیس مرکز راهبردی ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزود: در بخش جشنواره، ۳۵ جایزه یک‌میلیاردتومانی با عنوان تندیس طلایی و ۷ جایزه دو میلیاردتومانی با عنوان تندیس الماس برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به حوزه‌های تخصصی این جشنواره گفت: بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی، پوشاک، طراحی، صنایع دستی و خانه‌های خلاق از جمله حوزه‌های مورد توجه در این رویداد هستند.

بهرامی زمان برگزاری اختتامیه را ۲۳ مهرماه و محل آن را نمایشگاه بین‌المللی اصفهان اعلام کرد.

اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکار‌های خلاق

وی با تشریح برنامه‌های حمایتی این رویداد تاکید کرد: در بخش فراخوان‌های عمومی، ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای حمایت از طرح‌ها و کسب‌وکار‌های خلاق پیش‌بینی شده است.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیاردتومانی برای حمایت از این شرکت‌ها در نظر گرفته است که از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری و در قالب تسهیلات مرتبط پرداخت می‌شود.

بهرامی ادامه داد: همچنین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان از محل منابع مرتبط با اشتغال و مشاغل خانگی به حوزه صنایع خلاق منعقد شده است.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به انتخاب اصفهان به‌عنوان میزبان این رویداد ملی گفت: یکی از رویکرد‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور، تمرکززدایی از برنامه‌ها و رویداد‌های ملی و انتقال آنها به استان‌های مستعد کشور است؛ ازاین‌رو، ظرفیت‌های چند استان برای میزبانی بررسی شد و اصفهان به دلیل برخورداری از توانمندی‌های فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی انتخاب شد.

بهرامی افزود: هدف از برگزاری رویداد مانوین فقط نمایش دستاورد‌ها و معرفی محصولات نیست، بلکه ایجاد مسیری برای تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه، شکل‌گیری شبکه ارتباطی میان شرکت‌ها و ذی‌نفعان این حوزه، الگوسازی از کسب‌وکار‌های موفق و فراهم‌کردن زمینه حضور در بازار‌های صادراتی است.

اصفهان می‌تواند الگوی توسعه صنایع خلاق کشور شود

رئیس مرکز راهبردی ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی اصفهان تاکید کرد: سرمایه انسانی این استان در بخش‌های مختلف حکمرانی، دانشگاهی، خصوصی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن برای توسعه صنایع خلاق است.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های اصفهان به صنایع دستی محدود نیست و این استان در حوزه‌هایی همچون بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن، طراحی، معماری و سایر رشته‌های خلاق نیز توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد.

بهرامی گفت: اصفهان می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه صنایع خلاق در کشور تبدیل شود و تجربه‌های موفق آن به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین افزود: در آخرین نشست سیاست‌گذاری که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور تعدادی از اعضای دولت و مسئولان مرتبط برگزار شد، بر ضرورت پیگیری جدی اقتصاد خلاق پس از برگزاری این رویداد تأکید شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری رویداد ملی مانوین در اصفهان، زمینه تقویت کسب‌وکار‌های خلاق، توسعه بازار محصولات ایرانی، افزایش اشتغال و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی کشور فراهم شود.