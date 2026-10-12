«رابرت ای.هال» و «مایکل وودفورد» به عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ را به «رابرت‌ای. هال» و «مایکل وودفورد» برای «شالوده‌های اقتصاد خُرد در تثبیت اقتصاد کلان» اهدا کرد.

رابرت‌ای. هال (Robert E. Hall) اقتصاددانی آمریکایی است که در ۱۳ اوت ۱۹۴۳ (۲۲ مرداد ۱۳۲۲) به دنیا آمد. او استاد دانشگاه استنفورد و پژوهشگر مؤسسه هووِر (Hoover Institution) است و در حوزه‌های اقتصاد کاربردی، فناوری، رقابت، اشتغال، سیاست اقتصادی و چرخه‌های تجاری فعالیت می‌کند.

مایکل وودفورد (Michael Woodford) اقتصاددان بریتانیایی و متولد سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ خورشیدی) است. او استاد اقتصاد سیاسی «جان بیتس کلارک» در دانشگاه کلمبیا (Columbia University) است و پژوهش‌هایش عمدتاً بر اقتصاد کلان و نظریه سیاست پولی متمرکز است.

این دو اقتصاد دان نشان دادند که چگونه می‌توان مدل‌های اقتصادی را بازسازی کرد تا سیاست تثبیتی را احیا کند. آنها به‌جای اینکه مدل‌ها را بر پیوند‌های آماری میان متغیر‌های کلان اقتصادی، مانند تورم، تولید و مصرف، بنا کنند، ترجیح دادند آنها را بر مبنای خرد اقتصادی بسازند. این مبنا شامل درکی از این است که چگونه مجموع انبوه خانوار‌ها و بنگاه‌های فردی از طریق اقدامات خود بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

در سال ۱۹۶۸ میلادی، سوریگس ریسبانک (Sveriges Riksbank)، بانک مرکزی سوئد، جایزه نوبل اقتصاد را به یاد آلفرد نوبل، بنیان‌گذار جایزه نوبل، پایه‌گذاری کرد. این جایزه رسماً جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل نام دارد و در سال ۱۹۶۸ میلادی توسط بانک مرکزی سوئد پایه‌گذاری شد. ارزش آن نیز ۱۱ میلیون کرون سوئد (حدود ۱.۲ میلیون دلار) است.

از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۵ میلادی وضعیت اهدای این جایزه به صورت زیر بوده است:

تعداد جوایز: ۵۷ جایزه در علوم اقتصادی اهدا شده است؛ ۲۶ جایزه فقط به یک برنده تعلق گرفته است، ۲۰ جایزه بین دو برنده و ۱۱ جایزه بین سه برنده تقسیم شده است.

تعداد برندگان: ۹۹ نفر.

جوان‌ترین برنده: استر دوفلو (Esther Duflo)، در سن ۴۶ سالگی برای رویکرد تجربی به کاهش فقر جهانی.

مسن‌ترین برنده: لئونید هورویچ (Leonid Hurwicz)، در سن ۹۰ سالگی برای پایه‌گذاری نظریه طراحی سازوکار (مکانیسم).

تعداد زنان برنده: ۳ نفر.