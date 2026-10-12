جلسه بررسی مشکلات تهیه و توزیع کود شیمیایی و موانع خرید سهمیه اختصاص‌یافته به شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه بررسی مشکلات تهیه و توزیع کود شیمیایی و موانع خرید سهمیه اختصاص‌یافته به شهرستان تکاب، با حضور ژیلا مدرسی، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان، مدیرعامل اتحادیه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و کارگزاران توزیع کود برگزار شد.

در این نشست، مشکلات موجود در فرآیند تأمین و توزیع کود شیمیایی و دلایل عدم خرید سهمیه اختصاص‌یافته به شهرستان از سوی برخی کارگزاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران به بیان دیدگاه‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.

در ادامه، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، استفاده از ظرفیت‌های طرح گام به‌عنوان یکی از راهکار‌های تسهیل تأمین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز کارگزاران مطرح شد. بهره‌گیری از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این طرح می‌تواند زمینه لازم را برای تأمین سریع‌تر کود شیمیایی و تسهیل فرآیند توزیع آن میان کشاورزان فراهم کند.

در این جلسه، بر ضرورت پیگیری راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود، تسریع در تأمین نهاده‌های کشاورزی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

مسئولان حاضر ابراز امیدواری کردند با پیگیری مصوبات و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، روند تأمین و توزیع کود شیمیایی در شهرستان بهبود یابد؛ چراکه خدمت‌رسانی مطلوب و به‌موقع به کشاورزان و حمایت از تولید، از اولویت‌های اصلی شبکه تعاون روستایی به شمار می‌رود.