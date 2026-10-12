به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد سلطانی کاظمی روز دوشنبه با اشاره به بازدید عوامل نظارتی شهرستان‌ها از ۵۷۳ طرح دارای مجوز تغییرکاربری در سه‌ماهه دوم امسال، بر ضرورت نظارت مستمر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی زراعی و باغی گفت: صدور مجوز قانونی تغییرکاربری به معنای پایان نظارت نیست، بلکه کنترل مستمر روند اجرای طرح‌ها برای اطمینان از رعایت ضوابط قانونی ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: نظارت بر این طرح‌ها امکان بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تطبیق فعالیت‌های اجرایی با مفاد مجوزهای صادرشده و شناسایی به‌موقع تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند.

سلطانی کاظمی ادامه داد: برنامه‌های نظارتی به‌صورت دوره‌ای و هر ۶ ماه یک‌بار با هدف پیشگیری از تخلفات، اطمینان از اجرای صحیح طرح‌ها و جلوگیری از بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز، مستلزم نظارت مؤثر در تمام مراحل اجرای طرح‌هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: مدیریت امور اراضی استان با پیگیری مستمر وضعیت طرح‌های دارای مجوز، در راستای حفظ اراضی کشاورزی، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی تلاش می‌کند.