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از امشب بیستم مهر، رقابت فرنگی کاران خوزستان در رقابتهای زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ قهرمانی جهان، بامداد امروز در شهر لاسوگاس کشور آمریکا برگزار شد و فرنگی کاران استان حریفان را خود را شناختند.
محمد عشیری، آرمین شمسی پور، اهورا بویری، احمدرضا محسن نژاد، ابوالفضل مهمدی و محمدهادی صیدی فرنگی کاران خوزستانی حاضر در این رقابتها هستند که از امشب رقابتهای خود را در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان آغاز میکنند.