به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ قهرمانی جهان، بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد و فرنگی کاران استان حریفان را خود را شناختند.

محمد عشیری، آرمین شمسی پور، اهورا بویری، احمدرضا محسن نژاد، ابوالفضل مهمدی و محمدهادی صیدی فرنگی کاران خوزستانی حاضر در این رقابت‌ها هستند که از امشب رقابت‌های خود را در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان آغاز می‌کنند.