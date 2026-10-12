معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران، تحول دیجیتال را راهکاری برای ارتقای کیفیت خدمات پستی و کاهش مراجعات حضوری مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران، تحول دیجیتال را راهکاری برای ارتقای کیفیت خدمات پستی، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور مردم دانست.

عیسی قاسمی‌طوسی در مراسم گرامیداشت روز ملی پست و تجلیل از کارکنان شرکت ملی پست استان، با تبریک این مناسبت، بر نقش شبکه پستی در توسعه ارتباطات، تسهیل خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار جهانی سال ۲۰۲۶ در حوزه پست با عنوان «شبکه پستی؛ فرصت‌ها، فرصت‌های بی‌پایان»، گفت: شبکه پستی تنها به جابه‌جایی نامه و مرسوله محدود نیست، بلکه بستری برای ارتباط، اعتماد، تعهد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران افزود: بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت تحول دیجیتال، از الزامات ارتقای عملکرد شبکه پستی است و می‌تواند سرعت و کیفیت خدمات را افزایش دهد و دسترسی مردم به خدمات را آسان‌تر کند.

قاسمی‌طوسی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: توسعه خدمات هوشمند و کاهش مراجعات حضوری می‌تواند در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی کند؛ بنابراین، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فناوری باید در اولویت توسعه خدمات پستی قرار گیرد.

وی همچنین بر همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مدیریت استان تأکید کرد و گفت: استانداری مازندران برای پیگیری مسائل و رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های مشترک آمادگی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران در پایان از تلاش کارکنان شرکت ملی پست استان قدردانی کرد و نقش آنان را در استمرار خدمات‌رسانی و تقویت ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی ارزشمند دانست.