در چهارمین نشست مشترک هیئت‌رئیسه دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، موضوع ادغام مجدد این دو دانشگاه با توجه به دریافت سیگنال‌های مثبت ازطرف مقامات ذی‌ربط بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونان آموزشی، اداری و مالی، برنامه و بودجه و پژوهشی دو دانشگاه تشکیل شود تا ابعاد مختلف این طرح را بررسی و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

این طرح پیش‌تر نیز در سال‌های مختلف، از جمله سال ۱۳۹۲، در مجلس مطرح شده بود. با این حال، تشکیل کارگروه به معنای نهایی‌شدن ادغام نیست و موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.