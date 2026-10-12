۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی خواف در استان خراسان رضوی امسال به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته و با میانگین عملکرد ۴۰ تا ۴۲ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواف با بیان اینکه اوج عملیات برداشت در دهه پایانی مهرماه خواهد بود گفت: بخش‌های سلامی و مرکزی شهرستان، کانون‌های اصلی کشت این محصول هستند.

خالد فقیری افزود: کشاورزان ما برای افزایش بهره‌وری، ارقام اصلاح‌شده و باکیفیت را انتخاب کرده‌اند که در این میان، ارقام ۷۰۴، ۷۰۳ و رقم برکت بیشترین سهم را در مزارع شهرستان به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: برداشت این حجم از ذرت علوفه‌ای نقش مؤثری در تأمین نیاز دامداران منطقه و پایداری زنجیره تولیدات دامی شهرستان خواف ایفا خواهد کرد و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی، پشتیبانی از کشاورزان برای تسهیل این فرآیند است.