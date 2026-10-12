یونان در حال آماده شدن برای اجرای محدودیت سنی ۱۵ سال برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی از اول ژانویه ۲۰۲۷ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، آکیس اسکرتوس، وزیر مشاور دولت یونان در امور هماهنگی سیاست‌های دولتی، آدونیس جورجیادیس وزیر بهداشت یونان و دیمیتریس پاپاسترگیو وزیر مدیریت دیجیتال، طی یک نشست خبری مشترک اطلاعاتی در مورد پیش‌نویس قانون «دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی» ارائه دادند.

در این نشست، اسکرتوس خاطرنشان کرد: مقرراتی که از سوی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای محافظت از کودکان اجرا می‌شود، دیگر کافی نیست و از این پس، محدودیت‌هایی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال اعمال خواهد شد.

جوریادیس نیز اظهار داشت: بیش از نیمی از کودکان ۱۰-۱۲ ساله دارای حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی هستند و از هر چهار کودک دارای حساب کاربری، یک نفر زمان قابل توجهی را در رسانه‌های اجتماعی می‌گذراند.

پاپاسترگیو نیز گفت: چارچوب قانونی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا تنظیم خواهد شد و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

بر این اساس، حساب‌هایی که توسط افراد زیر ۱۵ سال قبل از اجرایی شدن این اقدام افتتاح شده باشند نیز مسدود خواهند شد.