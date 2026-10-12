پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی زنجان از کشف محموله ۵۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در عملیات پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مرتضی عباسی فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر عزم جدی فراجا برای مقابله با مخلان نظم اقتصادی، گفت: اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با بهرهگیری از رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات کنترلی، موفق به شناسایی دو دستگاه کامیون حامل کالاهای قاچاق شدند.
وی با بیان اینکه متهمان قصد داشتند این محمولهها را از محورهای مواصلاتی استان عبور دهند، افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی، خودروهای مذکور را متوقف و در بازرسی دقیق، مقادیر قابلتوجهی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام خوراکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.
سردار عباسی، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را طبق برآورد کارشناسان، ۵۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این عملیات ۲ نفر متهم دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده و بازجوییهای اولیه، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا بر پیکره تولید داخلی و اقتصاد کشور، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون فعالیتهای غیرقانونی، احتکار و قاچاق را از طریق شماره ۱۱۰ و یا سامانه ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.