مردم شهر‌های مختلف فرانسه، در تعطیلی آخر هفته، علیه سه سال نسل کشی در غزه فریاد زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، تظاهرات مردم پاریس به مناسبت سه سال نسل کشی بی وقفه در غزه، از میدان جمهوری (رپوبلیک) آغاز شد و در خیابان‌های پر تردد پایتخت ادامه پیدا کرد.

فرانسوی‌ها علاوه بر محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشور‌های مختلف، از فرانسه و کشور‌های غربی خواستند به همدستی با این رژیم پایان دهند.

در راهپیمایی مردم پاریس، علاوه بر پرچم فلسطین و لبنان، پرچم ایران هم به اهتزاز در آمد.