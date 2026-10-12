به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا نجاتی روز دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان خوزستان، این مناسبت را نماد استکبارستیزی ملت ایران دانست و گفت: با توجه به تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا و تحولات منطقه، برنامه‌های امسال باید با مشارکت گسترده مردم و محتوای فرهنگی و تبیینی عمیق‌تر برگزار شود.

وی افزود: ۱۳ آبان تنها یادآور رویدادهای تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا و انتقال مفاهیم استکبارستیزی به نسل جوان است.

نجاتی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در این مراسم ادامه داد: حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، بازاریان و دیگر اقشار مردم می‌تواند بیانگر مخالفت با سیاست‌های مداخله‌جویانه و تأکید بر حفظ استقلال و منافع ملی باشد.

وی همچنین بر نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف این مناسبت نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و مسئولیت برگزاری مراسم نباید تنها بر عهده یک مجموعه باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه برگزاری مراسم در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها را فراهم کنند و در کنار افزایش مشارکت مردمی، به غنای محتوایی برنامه‌ها نیز توجه داشته باشند.

نجاتی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل جوان خاطرنشان کرد: شناخت تاریخ معاصر، آگاهی از سیاست‌های آمریکا و تبیین مفهوم استکبارستیزی باید از طریق برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های تبیینی و مشارکت در مناسبت‌های ملی به نسل جدید منتقل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در سراسر خوزستان باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.