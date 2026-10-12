رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شهیده سرهنگ نصرت افتخاری، معاون نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، الگوی حضور شجاعانه و نقش‌آفرینی زنان ایرانی در میدان خدمت و مجاهدت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسبت شهادت سرهنگ نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: این بانوی شهیده با تلفیق آگاهی، مسئولیت‌پذیری و مهرورزی به مردم، الگویی از حضور شجاعانه و نقش‌آفرینی زنان ایرانی در میدان خدمت و مجاهدت به نمایش گذاشت. متن پیام دکتر فهیمه فرهمند پور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر شیر زنی از خیل کثیر شیر زنان این سرزمین، ردای شجاعت بر تن کرد و به استواری و عظمت کوه و مهربانی آفتاب، طوفنده، چون باد و جوشان، چون موج و سرشار از عشقی که گویا مادر همه جهان است، پای عزم در میدان خدمت گذاشت و در این مسیر از بذل جان نیز دریغ نکرد. امام فرزانه این مُلک چه نیکو فرمود؛ "روز‌هایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم، با مردانش شناخته می‌شد؛ امّا اینک در روز‌هایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه‌های حضور دلیرانه، از مردان سبقت می‌گیرند. " شهیده سرهنگ نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان غیرت پرور سیستان و بلوچستان، قهرمان بانویی از این سرزمین است که نشان داد چگونه باید آگاهی و مسئولیت پذیری، شیفتگی به خدمت و مهرورزی به مردم محروم را با عطر مهربانی مادرانه درهم آمیخت و در افق ولایت فهمی، خدمت شناسی و مردم خواهی تا تقدیم جان و تشرف به ساحت شهادت پیش رفت.

این خاک به مادرانی چنین قهرمان و قهرمانانی چنین دلاور و دلاور زنانی چنین آگاه و زمان شناس و مسئولیت پذیر به خود می‌بالد، راه آنان را ادامه می‌دهد و یاد آنان را در بند بند حیات جمعی خویش، حفظ کرده و باز می‌آفریند. یقیناً دختران و زنان این سرزمین، چون اویی را گواه عظمت و ظرفیت خود می‌دانند و قصه دلیری و حضور او را در گوش فرزندان خود واگو می‌کنند و، چون او در میدانِ بودن و مجاهدت، پایدار و ثابت قدم می‌مانند.

روز‌های موشک و گلوله خواهد گذشت. آنچه می‌ماند سندی پرافتخار از نقش آفرینی زنان و مردانی خواهد بود که در پرمخاطره‌ترین لحظات از جوش و خروش و تلاش و مجاهدت برای حفظ و حراست و حمایت از این سرزمین و مردمش، فروگذار نکرده، از بذل جان شیرین دریغ ننمودند. بهشت برآنان گوارا و تنعم بر سفره حضرت زهرا (س)، رزق ابدی آنان باد.