به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکتی دارویی نیز در این نمایشگاه از ایران حضور داشت که سی سال است دارو‌های خود را به افغانستان صادر می‌کند.

این فقط دو شرکت از ۶۰ شرکت ایرانی است که در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کابل حضور یافته‌اند؛ حضوری برجسته‌تر از دوره‌های گذشته نمایشگاه.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نیز با ۱۶ شرکت زیر مجموعه خود حضور پیدا کرده که یکی از شرکت‌های فعال در عرصه برق و آب بنا دارد در افغانستان تاسیسات برق و نیروگاهی راه اندازی کند.

البته در این نمایشگاه برخی هم نماینده فروش محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی بودند که آقا شاکر هاشمی نماینده فروش این محصولات، ۱۰ هزار نفر را در کابل برای فروش محصولات جذب کرده است و از رضایت مردم افغانستان از کیفیت این محصولات گفت.

در این نمایشگاه شرکت‌های افغانستانی هم محصولات و خدماتی درخور ارائه کرده بودند.

سنگ‌های تزیینی و قیمتی افغانستان هم در غرفه وزارت معدن این نمایشگاه نمایش داده می‌شد

این نمایشگاه امسال با استقبال قابل توجه مسئولان دو کشور واقع شد.

به گفته مسئولان برگزاری نمایشگاه، حجم تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های منعقد شده میان ایران و افغانستان در این دوره از نمایشگاه بسیار بیشتر از دوره‌های گذشته بود.