به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عباس عبادی در مراسم افتتاح طرح «پرستار، سفیر حیات» که همزمان با هفته پرستار و با محوریت «مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا» برگزار شد، با تبریک هفته پرستار و میلاد حضرت زینب (س)، بر ضرورت گسترش آموزش مهارت‌های نجات‌بخش در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری معاونت پرستاری و سازمان اورژانس کشور در اجرای این برنامه گفت: تجربه‌های اخیر کشور، ضرورت آموزش مهارت‌های نجات‌بخش به عموم مردم را بیش از پیش نشان داده است. آموزش احیای قلبی پایه و در ادامه کمک‌های اولیه باید در دسترس همگان قرار گیرد تا افراد بتوانند پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی، برای نجات جان مصدومان اقدام کنند.

عبادی با اشاره به امکان گسترش این آموزش‌ها به گروه‌های مختلف اجتماعی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تبدیل این اقدام به برنامه‌ای ملی تأکید کرد و یادآور شد که یک اقدام ساده، صحیح و به‌موقع می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.

در ادامه این مراسم، خورشید وسکوئی اشکوری، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، از اجرای طرح «پرستار، سفیر حیات» در بیش از ۸۰۰ مدرسه دوره دوم متوسطه با مشارکت ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد و بر تداوم آموزش همگانی احیای قلبی پایه تأکید کرد.

نوری، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور نیز با تأکید بر اهمیت تمرین عملی ماساژ قلبی گفت: اقدام صحیح و به‌موقع افراد حاضر در صحنه ایست قلبی می‌تواند در نجات جان بیمار تعیین‌کننده باشد.

وی مرور دوره‌ای آموزش‌ها را برای تثبیت مهارت‌ها ضروری دانست و از همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

طرح «پرستار، سفیر حیات» با شعار «هر دانش‌آموز، یک امدادگر» و با مشارکت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود و هدف آن، ارتقای توان خودامدادی و دگرامدادی و گسترش آموزش مهارت‌های نجات‌بخش در جامعه است.