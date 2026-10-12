به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌محمد مودب شاعر سرشناس کشورمان در سوگ و ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

هر چند دل، پُر آتش، از داغ یار داری

بشکوه خطبه‌هایی، چون ذوالفقار داری

پایان تشنگی‌هاست یک جرعه دیدن تو

از چشمه‌سار کوثر جانا تبار داری

دیدار و گریه شوق بی یکدگر نباشد‌

ای چشم من چه‌ها از من انتظار داری‌

ای دل مزن به سینه، در لحظه‌های دیدار

سرگرم کار خود باش! با من چه کار داری

سوز خزان چه سازد با قامت بلندت

سرو چهار فصلی، زینسان بهار داری

ما بی‌قرار یک شهر، یارا قرار ما باش

فردا نماز جمعه با ما قرار داری