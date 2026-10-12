خونریزی شدید اگر به‌موقع و به‌درستی کنترل نشود، می‌تواند در مدت کوتاهی جان مصدوم را به خطر بیندازد.

خروج خون با فشار از زخم، بند نیامدن خونریزی، خیس شدن کامل لباس‌ها از خون و همچنین علائمی مانند رنگ‌پریدگی، سردی بدن، گیجی یا بی‌حالی مصدوم از جمله نشانه‌هایی هستند که وضعیت اورژانسی را نشان می‌دهند.

در چنین شرایطی باید بدون اتلاف وقت اقدام کرد.

در خونریزی شدید، مهم‌ترین اقدام فشار مستقیم روی زخم است.

اگر این روش مؤثر نبود، استفاده از تورنیکه می‌تواند جان مصدوم را نجات دهد.

اگر خونریزی شدید در دست یا پا با فشار مستقیم متوقف نشود، باید از تورنیکه استفاده کرد.