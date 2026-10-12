جشنواره محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» با مشارکت یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز خوزستانی برگزار شد و در پایان، ۳۰ اثر برتر استانی در بخش نقاشی و قصه‌های کوتاه انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از مشارکت یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز ابتدایی استان در جشنواره محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری خبر داد.

شهریار عسکری گفت: بیش از چهار هزار و ۸۶۸ دانش‌آموز در سامانه «محیط‌یار» اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ثبت‌نام کردند که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز آثار نقاشی و قصه‌های کوتاه خود را به جشنواره ارسال کردند.

وی افزود: مرحله نخست داوری آثار با همکاری آموزش و پرورش استان انجام شد و ۱۶۴ اثر به مرحله ارزیابی راه یافتند.

عسکری ادامه داد: آثار راه‌یافته به مرحله دوم، توسط داوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ارزیابی شدند و در نهایت، ۳۰ اثر برتر استانی انتخاب شدند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از میان آثار برگزیده استانی، یک اثر از هر پایه تحصیلی برای حضور در جشنواره ملی انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به تکمیل مراحل داوری و مشخص‌شدن برگزیدگان تصریح کرد: با همکاری سه دستگاه اجرایی، آیین اختتامیه جشنواره در زمان مناسب برگزار و از دانش‌آموزان برگزیده تقدیر خواهد شد.

عسکری با تأکید بر اهمیت آموزش محیط زیست به نسل آینده خاطرنشان کرد: جشنواره «ماموریت ماکان» فرصتی برای تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و انتقال مفاهیم حفاظت از محیط زیست از طریق هنر و ادبیات است.

مسابقه محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» با هدف ارتقای دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری برگزار شد؛ دانش‌آموز هفت‌ساله‌ای که در حمله هوایی دشمن به مدرسه ابتدایی میناب در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.