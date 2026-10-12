رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دشتستان از فروش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال دست‌سازه‌های حصیری این شهرستان در سال گذشته و صادرات آن به کشور‌های حوزه خلیج فارس و اروپا خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیده خدیجه حسینی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع دستی دشتستان، اظهار کرد: هم اکنون ۲۱ کارگاه فعال صنایع دستی دارای پروانه تولید انفرادی در شهرستان دشتستان فعال است که ۹ کارگاه آن به‌طور تخصصی در رشته حصیربافی فعالیت دارند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهر آبپخش به عنوان شهر ملی حصیربافی، افزود: از مجموع کارگاه‌های حصیربافی شهرستان، ۵ کارگاه در شهر آبپخش و بقیه در بخش مرکزی و سایر بخش‌ها مستقر هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دشتستان اضافه کرد: تمرکز اصلی بافندگان در آبپخش موجب شده که این منطقه قطب اصلی هنرصنعت حصیربافی استان باشد؛ به‌طوری‌که سال گذشته از میان ۲۰۰ مجوز صادر شده برای فعالان صنایع دستی در استان بوشهر، ۸۷ مجوز مربوط به شهرستان دشتستان و به‌ویژه بخش آبپخش بوده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر بازار‌های داخلی و خارجی از دست‌بافته‌های حصیری گفت: سال گذشته فروش محصولات حصیری شهرستان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال بوده است که این محصولات علاوه بر کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عمان، بحرین، قطر، کویت و امارات، به صورت سوغات و ارسال چمدانی به کشور‌هایی نظیر آلمان و هلند نیز راه یافته است.

حسینی اضافه کرد: در بازار داخلی نیز صنعتگران توانسته‌اند با استفاده از بستر فضای مجازی، محصولات خود را به‌طور مستقیم به مقاصدی همچون تهران، مشهد، قم و حتی استان‌های شمالی کشور عرضه کنند.

وی دلیل علاقه و پیوند عمیق مردم منطقه به‌ویژه بانوان با این رشته را دسترسی آسان به نخلستان‌ها و ماده اولیه ارگانیک و بومی دانست و تأکید کرد: مواد اولیه حصیربافی بدون نیاز به واردات و به‌وفور در منطقه فراهم است این هنر که در گذشته بیشتر جنبه سوغات و پیشکش‌های خانوادگی داشت، امروزه با راه‌اندازی «خانه‌های حصیر»، حمایت‌های تسهیلاتی و تشکیل تعاونی‌ها به یک منبع درآمد پایدار و مستقل برای اشتغال خانگی بانوان توانمند تبدیل شده و جلوه‌ای از ایده‌های نو و خلاقیت را به نمایش گذاشته است.