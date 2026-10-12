اداره کل هواشناسی تهران نسبت به افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون طی دو روز آینده (۲۱ و ۲۲ مهر) در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه در ساعات شب و ابتدای روز در نواحی پرتردد شهری آورده است سه شنبه تا چهارشنبه (۲۱ تا ۲۲ مهر) افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های جوی، گاهی هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران دور از انتظار نیست.

بر اساس توصیه اداره کل هواشناسی استان تهران، کاهش ترددهای غیرضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعت‌های اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل مد نظر باشد.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از فردا تا پنجشنبه (۲۱ تا ۲۳ مهر) روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۱ مهر) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی افزایش ابر و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۲۲ مهر) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای تهران امروز برروی عدد ۸۲ و در شرایط قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز در تهران بر روی عدد ۷۲ و قابل قبول قرار داشت.

تهرانی‌ها از ابتدای امسال تا کنون ۱۲ روز هوای پاک، ۱۶۴ روز هوای قابل قبول، ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای همه را تجربه کردند.

شاخص کیفیت هوای تهران عصر امروز در ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱ با شاخص ۴۱ در وضع سبز و در ایستگاه ورد آورد منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۵ دروضع نارنجی و در سایر ایستگاه‌ها در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.