مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تأکید بر ضرورت حفظ مسئولیت انسانی در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، بر طراحی سازوکار‌هایی برای شفافیت، نظارت و پاسخگویی تأکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر ضرورت حفظ مسئولیت انسانی در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی تأکید کرده و رویکرد آینده‌نگر به مسئولیت‌پذیری را راهکاری برای جلوگیری از گم‌شدن مسئولیت‌ها در زنجیره توسعه و کاربرد این فناوری دانسته است. بر اساس این رویکرد، باید سازوکار‌هایی طراحی شوند که نظارت و کنترل انسانی، شفافیت و امکان پیگیری تصمیم‌ها را تضمین کنند تا در صورت بروز آسیب، مسئولیت پیامد‌ها به عملکرد خودکار سامانه‌های هوش مصنوعی واگذار نشود. این گزارش همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی را به‌عنوان نهاد تخصصی متولی توسعه این فناوری در کشور، مسئول بررسی و تدوین سازوکار‌های لازم برای تحقق توسعه مسئولانه هوش مصنوعی می‌داند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی موضوع عاملیت و مسئولیت‌پذیری در فناوری‌های هوش مصنوعی پرداخته است. این مرکز با اشاره به دشواری تعیین افراد یا نهاد‌های مسئول در قبال پیامد‌های ناشی از این فناوری، بر لزوم حفظ مسئولیت انسانی در فرایند توسعه و استفاده از هوش مصنوعی تأکید می‌کند.

در بخشی از این گزارش آمده است که مسئله عاملیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری هوش مصنوعی، که از آن با عنوان «شکاف مسئولیت‌پذیری» یاد می‌شود، طی دو دهه گذشته مورد توجه پژوهشگران حوزه فناوری قرار گرفته است. اهمیت این موضوع هم به ابعاد اخلاقی و هم به پیامد‌های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی مربوط می‌شود.

تعامل انسان با جهان از طریق شبکه‌هایی که از عوامل انسانی و سامانه‌های هوش مصنوعی تشکیل شده‌اند، پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه توزیع وظایف اخلاقی و تعیین مسئولیت افراد در عصر فناوری‌های هوشمند و یادگیرنده ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مشخص‌کردن اینکه چه کسی یا چه نهادی باید در قبال پیامد‌های تصمیم‌ها و عملکرد این سامانه‌ها پاسخگو باشد، به یکی از مسائل مهم در حوزه توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی تبدیل شده است.

از منظر حقوقی نیز، گسترش استفاده از سامانه‌های خودمختار که ممکن است خارج از کنترل مستقیم انسان فعالیت کنند، ضرورت بازنگری در شیوه تعیین مسئولیت بازیگران انسانی و سایر عوامل دخیل را افزایش داده است.

با وجود اهمیت این مسئله، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که دستیابی به راهکاری روشن برای حل آن کار ساده‌ای نیست. مفهوم مسئولیت اخلاقی و شرایط لازم برای تحقق آن، از موضوعات مورد اختلاف میان فیلسوفان و اندیشمندان به شمار می‌رود. زمانی که این مفاهیم در ارتباط با مصنوعات و فناوری‌های هوش مصنوعی مطرح می‌شوند، پیچیدگی موضوع نیز افزایش پیدا می‌کند.

پاسخ پژوهشگران به این مسئله به تعریفی که از مسئولیت‌پذیری ارائه می‌دهند، ویژگی‌هایی که برای هوش مصنوعی در نظر می‌گیرند و امکان برخورداری این فناوری از چنین ویژگی‌هایی بستگی دارد. به همین دلیل، دیدگاه‌های متفاوتی درباره امکان یا عدم امکان انتساب مسئولیت به هوش مصنوعی وجود دارد و هنوز نمی‌توان از یک رویکرد واحد و مورد توافق در این زمینه سخن گفت.

رویکرد آینده‌نگر به مسئولیت‌پذیری

مرکز پژوهش‌های مجلس برای مواجهه با اختلاف‌نظر‌های موجود درباره عاملیت اخلاقی هوش مصنوعی، رویکرد آینده‌نگر به مسئولیت‌پذیری را مطرح می‌کند. تفاوت اصلی این رویکرد با نگاه گذشته‌نگر در این است که در رویکرد گذشته‌نگر، تمرکز بر شناسایی عامل مسئول پس از وقوع یک پیامد قرار دارد؛ اما رویکرد آینده‌نگر بر طراحی سازوکار‌هایی تأکید می‌کند که از همان ابتدا، امکان نظارت و کنترل انسانی را در فرایند توسعه و استفاده از هوش مصنوعی حفظ کنند.

در این چارچوب، به‌جای آنکه تمرکز اصلی بر اختلاف‌نظر‌های نظری درباره برخورداری هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی باشد، باید شرایط و تمهیداتی در نظر گرفته شوند که شفافیت، توضیح‌پذیری، امکان پیگیری تصمیم‌ها، کنترل انسانی و پاسخگویی را تضمین کنند.

هدف از این رویکرد آن است که حتی در سامانه‌های پیچیده‌ای که از تعامل انسان و هوش مصنوعی شکل گرفته‌اند، امکان شناسایی مسئولیت‌ها از بین نرود. به بیان دیگر، باید ترتیبی اتخاذ شود که در صورت بروز پیامد‌های نامطلوب، مسئولیت به عملکرد خودکار سامانه نسبت داده نشود و نقش افراد و نهاد‌های انسانی دخیل در فرایند نیز نادیده گرفته نشود.

بر این اساس، پیشگیری از شکاف مسئولیت‌پذیری مستلزم آن است که از مراحل اولیه طراحی و توسعه سامانه‌ها تا زمان استقرار و بهره‌برداری از آنها، سازوکار‌های لازم برای نظارت، ثبت و پیگیری تصمیم‌ها و تعیین مسئولیت بازیگران مختلف وجود داشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند از مبهم‌شدن مسئولیت‌ها در زنجیره فعالیت سامانه‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا؛ نمونه‌ای از حفظ مسئولیت انسانی

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act) یکی از نمونه‌های رویکرد حقوقی برای پیشگیری از شکاف مسئولیت‌پذیری به شمار می‌رود. ایده تدوین یک قانون جامع برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، از حدود سال ۲۰۱۸ و هم‌زمان با انتشار اسناد راهبردی کمیسیون اروپا درباره هوش مصنوعی قابل اعتماد شکل گرفت.

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۱ پیش‌نویس رسمی این قانون را ارائه کرد. پس از چند سال مذاکره میان کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، این قانون در سال ۲۰۲۴ به تصویب نهایی رسید.

یکی از ویژگی‌های اصلی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، دسته‌بندی سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس میزان خطر آنها برای ایمنی، حقوق بنیادین و منافع عمومی است. در این چارچوب، سامانه‌هایی که در حوزه‌های پرمخاطره‌ای مانند سلامت، آموزش، قضاوت، استخدام و خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول الزامات سخت‌گیرانه‌تری هستند.

از جمله این الزامات می‌توان به شفافیت، مستندسازی، ثبت تصمیم‌ها، امکان نظارت انسانی و مشخص‌بودن مسئولیت بازیگران انسانی اشاره کرد. این الزامات با هدف کاهش مخاطرات و حفظ امکان نظارت بر عملکرد سامانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

یکی از نکات مهم در این قانون آن است که حفاظت از حقوق عمومی و کاهش مخاطرات هوش مصنوعی، لزوماً به معنای اعمال محدودیت‌های غیرضروری بر نوآوری فناورانه نیست. به همین دلیل، قانون با رویکردی مرحله‌بندی‌شده تلاش می‌کند الزامات نظارتی را متناسب با میزان خطر هر سامانه تعیین کند.

این قانون به‌جای تکیه بر انتساب مسئولیت به خود هوش مصنوعی، بر حفظ مسئولیت انسانی در مراحل طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌ها تأکید دارد. در این چارچوب، قابلیت رهگیری تصمیم‌ها و مشخص‌بودن نقش بازیگران مختلف، امکان پاسخگویی حقوقی و اخلاقی در صورت بروز آسیب را حفظ می‌کند.

به این ترتیب، از انتقال ضمنی مسئولیت به سامانه‌های خودکار جلوگیری می‌شود و افراد و نهاد‌های دخیل در توسعه و استفاده از فناوری همچنان در قبال نقش و عملکرد خود پاسخگو خواهند بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تجربه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را یکی از نمونه‌هایی می‌داند که می‌تواند در طراحی راهکار‌های بومی برای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه، شیوه تعیین الزامات متناسب با سطح خطر و تأکید بر حفظ مسئولیت انسانی می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و سازوکار‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد.

ایران در ابتدای مسیر حکمرانی هوش مصنوعی

بر اساس ارزیابی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در مقایسه با روند جهانی و وضعیت کشور‌های منطقه، همچنان در مراحل اولیه توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی قرار دارد. اگرچه عملکرد پژوهشگران ایرانی در زمینه تولید و انتشار دانش این حوزه قابل قبول ارزیابی شده است، فعالیت‌های ملی، کسب‌وکار‌های کارآفرینانه، توسعه بازار و مشروعیت‌بخشی به این فناوری همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارند.

در چنین شرایطی، ضعف در تأمین و حکمرانی داده و همچنین نبود زیرساخت‌های لازم برای مدیریت یکپارچه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف مسئولیت‌پذیری شود. نبود سازوکار‌های مناسب برای مدیریت داده‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیز می‌تواند شناسایی نقش‌ها و تعیین مسئولیت بازیگران دخیل در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را دشوارتر کند.

با این حال، قرارداشتن ایران در مراحل ابتدایی توسعه این فناوری، از نگاه گزارش صرفاً یک محدودیت نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای پیشگیری از بروز مشکلات در آینده باشد. در شرایط فعلی، هنوز امکان آن وجود دارد که زیرساخت‌ها، قوانین و سیاست‌های موردنیاز به‌گونه‌ای طراحی شوند که اصول توسعه مسئولانه هوش مصنوعی از ابتدا در آنها لحاظ شود.

به عبارت دیگر، با درنظرگرفتن ملاحظات مربوط به مسئولیت‌پذیری در مراحل اولیه شکل‌گیری این حوزه، می‌توان از ایجاد ساختار‌هایی که در آینده اصلاح آنها دشوار خواهد بود، جلوگیری کرد.

از آنجا که پیشگیری از شکاف مسئولیت‌پذیری به مجموعه‌ای از اقدامات در سطوح مختلف حاکمیتی، سازمانی و کسب‌وکار نیاز دارد، سازمان ملی هوش مصنوعی باید به‌عنوان نهاد تخصصی توسعه این فناوری در کشور، نقش فعالی در طراحی و اجرای سازوکار‌های لازم ایفا کند.

این نقش تنها به توسعه فناوری محدود نمی‌شود، بلکه بررسی و تدوین راهکار‌هایی برای شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، تقویت نظارت و ایجاد شرایط لازم برای پاسخگویی در فرایند توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد.

پیشنهاد‌های سیاستی برای پیشگیری از شکاف مسئولیت‌پذیری

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های سیاستی و تقنینی را برای سازمان ملی هوش مصنوعی مطرح کرده است. این پیشنهاد‌ها با هدف شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، تقویت نظارت اخلاقی و افزایش مشارکت در فرایند توسعه مسئولانه هوش مصنوعی ارائه شده‌اند.

۱. تعریف شاخص‌های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

نخستین پیشنهاد گزارش، تدوین شاخص‌های کمی برای سنجش عملکرد سازمان‌ها در زمینه پیشگیری از شکاف مسئولیت‌پذیری است. تعیین چنین شاخص‌هایی می‌تواند امکان ارزیابی اقدامات انجام‌شده را فراهم کند و به مقایسه عملکرد سازمان‌های مختلف در این زمینه کمک کند.

با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان میزان پیشرفت اقدامات مرتبط با مسئولیت‌پذیری را بررسی کرد و ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد سازمان‌ها در این حوزه به دست آورد.

۲. مستندسازی تجربه‌ها و ترسیم نقشه ساختار‌های اجتماعی و فناورانه

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، مستندسازی تجربه‌ها و ترسیم نقشه ساختار‌های اجتماعی و فناورانه در سطوح درون‌سازمانی و فراسازمانی است.

در این زمینه، شناسایی روابط میان بازیگران مختلف و روشن‌کردن نقش هر یک از آنها اهمیت دارد. ترسیم این ارتباطات می‌تواند به مشخص‌شدن زنجیره مسئولیت در مراحل توسعه و استفاده از هوش مصنوعی کمک کند و احتمال گم‌شدن مسئولیت‌ها میان افراد، سازمان‌ها و سامانه‌های مختلف را کاهش دهد.

مستندسازی تجربه‌ها نیز می‌تواند زمینه شناخت بهتر ساختار‌های موجود و استفاده از آموخته‌های حاصل از آنها را در طراحی سازوکار‌های مناسب فراهم کند.

۳. بررسی تجربه تشکیل کارگروه‌های ارزیابی اخلاقی

گزارش همچنین بر ضرورت بررسی تجربه تشکیل کارگروه‌های ارزیابی اخلاقی یا ساختار‌های مشابه تأکید می‌کند. در این راستا، مطالعه ترکیب این کارگروه‌ها، الگو‌های سازمانی آنها و جایگاهی که در ساختار‌های مختلف دارند، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی این تجربه‌ها می‌تواند به شناسایی الگو‌های مناسب برای ایجاد ساختار‌هایی کمک کند که وظیفه ارزیابی پیامد‌های اخلاقی هوش مصنوعی و پیگیری پاسخگویی در قبال آنها را بر عهده داشته باشند.

این ساختار‌ها می‌توانند در سطوح درون‌سازمانی و فراسازمانی فعالیت کنند و با ارزیابی پیامد‌های اخلاقی تصمیم‌ها و عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، به تقویت مسئولیت‌پذیری در این حوزه کمک کنند.

۴. افزایش سواد علمی و آگاهی عمومی درباره هوش مصنوعی

یکی دیگر از محور‌های پیشنهادی گزارش، ارتقای سواد علمی و افزایش آگاهی عمومی درباره توسعه هوش مصنوعی است. بر اساس این پیشنهاد، لازم است ابزار‌ها و روش‌های مختلف آگاهی‌بخشی بررسی شوند تا مشخص شود کدام روش‌ها در افزایش مسئولیت‌پذیری کاربران و تقویت پاسخگویی توسعه‌دهندگان تأثیر بیشتری دارند.

افزایش آگاهی درباره قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و پیامد‌های استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند در تقویت درک عمومی از مسئولیت‌های مرتبط با این فناوری مؤثر باشد. از سوی دیگر، بررسی اثربخشی روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی و آموزش می‌تواند به انتخاب ابزار‌های مناسب‌تر برای ارتقای آگاهی عمومی کمک کند.

۵. بررسی روش‌های خط‌مشی‌گذاری مشارکتی در حوزه فناوری

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بررسی روش‌های خط‌مشی‌گذاری مشارکتی در حوزه فناوری و ارزیابی تأثیر آنها را ضروری می‌داند. این بررسی باید مشخص کند که چنین روش‌هایی تا چه اندازه می‌توانند به شناسایی مخاطرات هوش مصنوعی و افزایش مشارکت عمومی در مواجهه با پیامد‌های این فناوری کمک کنند.

مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه شناسایی بهتر مخاطرات و توجه به دیدگاه‌های مختلف درباره پیامد‌های توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را فراهم کند. از این رو، ارزیابی روش‌های مشارکتی و میزان تأثیرگذاری آنها از جمله اقداماتی است که در مسیر توسعه مسئولانه این فناوری باید مورد توجه قرار گیرد.

۶. طراحی سازوکار‌های تشویقی برای کسب‌وکار‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی

آخرین پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعریف سازوکار‌های تشویقی برای کسب‌وکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. هدف از این پیشنهاد، ترغیب کسب‌وکار‌ها به رعایت چارچوب‌ها و اصول توسعه مسئولانه این فناوری است.

بر اساس گزارش، می‌توان تعهدات مرتبط با مسئولیت‌پذیری را در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز تعریف کرد. در این صورت، رعایت اصول توسعه مسئولانه هوش مصنوعی به بخشی از عملکرد و تعهدات سازمانی کسب‌وکار‌ها تبدیل می‌شود و این شرکت‌ها در کنار فعالیت‌های فناورانه خود، توجه بیشتری به مسئولیت‌های مرتبط با توسعه و استفاده از این فناوری خواهند داشت.

در مجموع، پیشنهاد‌های مطرح‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت ایجاد سازوکار‌هایی برای شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، تقویت نظارت اخلاقی، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت بیشتر بازیگران مختلف تأکید دارند. بر اساس این رویکرد، سازمان ملی هوش مصنوعی باید با بررسی و تدوین راهکار‌های سیاستی و تقنینی لازم، زمینه توسعه مسئولانه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که با گسترش استفاده از این فناوری، امکان نظارت انسانی، پیگیری تصمیم‌ها و پاسخگویی در قبال پیامد‌های آن نیز حفظ شود.