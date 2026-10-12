سد سجادرود با ظرفیت مخزن ۲۱.۵ میلیون مترمکعب، با هدف تأمین آب آشامیدنی، بهبود حقابه کشاورزی و تأمین نیازهای زیست‌محیطی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، صبح امروز دوشنبه ۲۰ مهر با حضور سرزده در محل احداث سد سجادرود بابل، روند اجرای این طرح و آخرین وضعیت عملیات اجرایی آن را بررسی کرد.

استاندار مازندران در این بازدید بر نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی، حضور میدانی مسئولان، رفع موانع احتمالی و رعایت الزامات فنی و اجرایی تأکید کرد.

سد سجادرود بابل با هدف مهار و تنظیم جریان‌های سطحی، تأمین پایدار آب و بهبود وضعیت کشاورزی منطقه در حال اجراست و از طرح‌های مهم حوزه مدیریت منابع آب مازندران به شمار می‌رود.

بر اساس مشخصات فنی اعلام‌شده، رودخانه سجادرود سالانه حدود ۷۵ میلیون مترمکعب آبدهی دارد و سد با ظرفیت مخزن ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب، امکان تنظیم سالانه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب را فراهم خواهد کرد.

این سد از نوع سنگریزه‌ای با رویه بتنی طراحی شده و ارتفاع آن ۷۰ متر و طول تاج آن ۳۵۰ متر است.

تأمین ۲۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی، اختصاص ۱۰ میلیون مترمکعب برای بهبود حقابه کشاورزی و تأمین ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب از نیاز‌های زیست‌محیطی منطقه، از اهداف اجرای این طرح اعلام شده است.

بازدید میدانی استاندار مازندران با هدف بررسی مستقیم روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و پیگیری پیشرفت آنها در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انجام شد.