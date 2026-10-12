زنگ استعداد و هویت‌یابی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در دبیرستان استعداد‌های درخشان فرزانگان ناحیه ۴ تبریز نواخته شد.

زنگ طرح استعداد و هویت‌یابی در آذربایجان‌شرقی نواخته شد

زنگ طرح استعداد و هویت‌یابی در آذربایجان‌شرقی نواخته شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی در این مراسم با تأکید بر اهمیت کشف و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه باید بستری برای شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان و کمک به رشد استعداد‌ها و شکل‌گیری هویت آنان باشد و دوره اول متوسطه نیز فرصت مهمی برای شناخت علایق و هدایت دانش‌آموزان به سوی مسیر آینده است.

وی افزود: فراهم‌کردن فرصت تجربه‌اندوزی و مهارت‌آموزی در کنار آموزش‌های رسمی، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های دانش‌آموزان و آمادگی بیشتر آنان برای آینده باشد.

در این مراسم از طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» رونمایی شد؛ طرحی که با هدف توسعه مهارت‌آموزی و شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، برای ۱۹۱ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌شرقی اجرا می‌شود.