به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر توزیع برق آبادان از تعویض ۳۰۰ پایه فرسوده شبکه توزیع برق این شهرستان در راستای افزایش پایداری شبکه و آمادگی برای مواجهه با پدیده ال‌نینو خبر داد.

حسام ثابتی گفت: پس از صدور هشدار احتمال وقوع پدیده ال‌نینو، بررسی‌های اولیه شبکه انجام و نقاط بحرانی شناسایی شد و عملیات تعویض پایه‌های فرسوده در مناطق مختلف شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۳۰۰ پایه فرسوده تعویض شده که از این تعداد، ۱۸۴ پایه مربوط به شبکه فشار ضعیف و ۱۱۶ پایه مربوط به شبکه فشار متوسط بوده است.

مدیر توزیع برق آبادان با اشاره به تداوم این عملیات ادامه داد: تعویض پایه‌های فرسوده بر اساس اولویت‌بندی و با هدف افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه توزیع برق شهرستان همچنان ادامه دارد.

ثابتی تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای آمادگی شبکه برق آبادان برای مقابله با شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو انجام می‌شود.