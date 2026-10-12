پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: حافظ حافظه ملت ایران و برآیند فرهنگ ایرانی است، و او خلق شده تا این فرهنگ زیسته و تجربه انسانی انسان ایرانی را در غزل ثبت کند.

آقای بهرام پروین گنابادی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: هنر حافظ این است که شعر فارسی و غزل را جوری بیان می‌کند که هر کسی آن چیزی که در ذهن خودش دارد از شعر حافظ می‌فهمد و به آن تشبیه می‌کند.

مجری: امروز در تقویم رسمی کشورمان به عنوان روز بزرگداشت جناب حافظ شیرازی ثبت و نامگذاری شده است.

بهرام پروین گنابادی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی: در شعر قدیم ما حافظ نقطه اوج شعر فارسی است و یک ویژگی که حافظ نسبت به تمام شعرای قبل از خودش دارد این است که حافظ تقریباً تمام آثار شعری پیش از خودش را خوانده از تمام اینها بهره خلاق گرفته تمام اینها را جا‌هایی که اوج بوده گلچین کرده و بازآفرینی کرده و مهر خودش را پای اینها زده این یک سوی قضیه است.

بهرام پروین گنابادی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی: یک سوی قضیه دیگر این است که حافظ که می‌گویند حافظ حافظه ملت ایران است یعنی برآیند فرهنگ ایرانی است برایند آن چیزی است که تجربه‌ای است که انسان ایرانی در تاریخ زیسته، هنر حافظ این است که شعر فارسی را و غزل را جوری بیان می‌کند که هر کسی آن چیزی که در ذهن خودش دارد از شعر حافظ می‌فهمد تشبیه می‌کنند. شعر حافظ را به آب که در هر ظرفی بریزید همان شکل را می‌گیرد، شعر حافظ هم در هر ذهنی می‌رود که این اوج هنر است که شما بتوانید کاری کنید که هر خواننده‌ای با شما همراه شود و شعر شما را هنر شما را آیینه درونیات خودش ببیند.

بهرام پروین گنابادی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی: کنار این شخصیت پردازی‌هایی که حافظ می‌کند و اسطوره سازی‌هایی که می‌کند مثل رند، مثل ساقی، مثل باده فروش، مثل پیر گلرنگ این اسطوره سازی‌هایی که حافظ می‌کند در شعر فارسی بی‌نظیر است انگار حافظ برای این خلق شده که این فرهنگ زیسته و تجربه انسانی انسان ایرانی را در غزل ثبت کند.