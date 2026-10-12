به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان جهرم گفت: بر اساس آمار‌های منتشر شده از وضعیت تولیدات پروتئینی استان فارس، جهرم در ۶ ماهه نخست امسال با تولید چهار هزار و ۱۰۰ تن تخم‌مرغ بعد از شهرستان بیضا در جایگاه دوم استان قرار گرفته است.

سجاد قناعتیان افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود و میزان تولید ثبت شده در این ۶ ماه، ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی در این شهرستان می‌تواند در روند تولید تخم‌مرغ در نیمه دوم سال موثر واقع شود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.