ابوالقاسم رادفر، استاد زبان فارسی و مدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالقاسم رادفر، پژوهشگر حوزه ادبیات، زبان‌شناسی و کتاب‌شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود.

رادفر در سال ۱۳۲۹ متولد شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی تا مقطع دکتری در دانشگاه تهران درس خواند و از سال ۱۳۶۰ به‌عنوان پژوهشگر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت کرد و از سال ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۹۲ ریاست پژوهشکده ادبیات و مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی این مجموعه را بر عهده داشت.

این استاد دانشگاه همچنین در دانشگاه عثمانیه حیدرآباد هند تدریس کرد.

از استاد رادفر حدود ۲۵ جلد کتاب در حوزه‌های کتاب‌شناسی، زبان و دستور فارسی و مطالعات ادبی برجای مانده است . از جمله آثار او می‌توان به «فرهنگ بلاغی ـ ادبی»، «حافظ‌پژوهان و حافظ‌پژوهی»، «تاریخ تذکره‌های عرفانی»، «فردوسی و شاهنامه در آن‌سوی مرزها»، «کتاب‌شناسی ترجمه‌های قرآن» و تصحیح «ریاض‌الشعرای واله داغستانی» اشاره کرد.