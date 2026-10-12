دانشگاه علم و فرهنگ در تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی مؤسسه بین‌المللی Round University Ranking (RUR) در سال ۲۰۲۶، در حوزه علوم زیستی رتبه سوم دانشگاه‌های ایران و جایگاه ۳۲۳ جهان را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه علم و فرهنگ در تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی مؤسسه بین‌المللی Round University Ranking (RUR) در سال ۲۰۲۶، در حوزه علوم زیستی رتبه سوم دانشگاه‌های ایران و جایگاه ۳۲۳ جهان را کسب کرد. این دانشگاه همچنین در حوزه‌های علوم اجتماعی، فنی و مهندسی و علوم انسانی به‌ترتیب رتبه‌های نهم، هجدهم و بیست‌وچهارم ایران را به دست آورده است.

بر اساس نتایج اعلام‌شده در آخرین به‌روزرسانی رتبه‌بندی موضوعی RUR در سال ۲۰۲۶، عملکرد دانشگاه در چهار حوزه علمی ارزیابی‌شده، جایگاه‌های زیر را برای این دانشگاه به همراه داشته است:

علوم زیستی: رتبه ۳ ایران و ۳۲۳ جهان

علوم اجتماعی: رتبه ۹ ایران و ۴۸۵ جهان

فنی و مهندسی: رتبه ۱۸ ایران و ۷۶۳ جهان

علوم انسانی: رتبه ۲۴ ایران و ۸۵۲ جهان

رتبه‌بندی RUR از سوی آژانس مستقل RUR Rankings Agency منتشر می‌شود و عملکرد دانشگاه‌ها را در ابعاد مختلف آموزش، پژوهش، تنوع بین‌المللی و پایداری مالی ارزیابی می‌کند. این نظام رتبه‌بندی با استفاده از ۲۰ شاخص، مجموعه‌ای از دانشگاه‌های جهان را در چارچوب معیار‌های ارزیابی خود مورد بررسی قرار می‌دهد.

پیش‌تر و در نتایج رتبه‌بندی عمومی RUR در سال ۲۰۲۶، دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب رتبه ۳۲ ایران و جایگاه ۱۰۳۹ جهان شده بود. نتایج تازه، به ارزیابی موضوعی دانشگاه‌ها اختصاص دارد و جایگاه آنها را در حوزه‌های علمی مشخص نشان می‌دهد.

کسب رتبه سوم کشوری در حوزه علوم زیستی، یکی از شاخص‌ترین نتایج دانشگاه علم و فرهنگ در این ارزیابی موضوعی به شمار می‌رود. نتایج این رتبه‌بندی، تصویری از جایگاه دانشگاه در چهار حوزه یادشده ارائه می‌کند؛ جایگاهی که تداوم ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و تقویت حضور علمی دانشگاه در عرصه بین‌المللی، از محور‌های مهم توسعه آن محسوب می‌شود.