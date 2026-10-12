استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان، کاهش تشریفات گمرکی، تسهیل تردد و رفع معطلی کامیون‌ها در مرز آستارا را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در حاشیه سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، مرز آستارا را یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت میان ۲ کشور دانست و گفت: روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از این مرز تردد می‌کنند و هدف‌گذاری استان، افزایش این ظرفیت تا ۲ برابر میزان فعلی است.

او با اشاره به سوابق روابط اقتصادی گیلان و جمهوری آذربایجان، افزود: ارتباط دریایی از طریق بندرانزلی و بنادر جمهوری آذربایجان، در کنار مرز زمینی و ریلی آستارا، ظرفیت کم نظیری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت تجارت منطقه‌ای فراهم کرده است.

استاندار گیلان کاهش مراحل اداری و تسهیل تشریفات گمرکی را از مهم‌ترین محور‌های مطرح شده در گفت‌و‌گو با طرف آذربایجانی عنوان کرد و گفت: کاهش زمان توقف کامیون‌ها و روان سازی فرایند‌های مرزی، امکان فعالیت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور فراهم می‌کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت مرز آستارا، افزود: با توجه به روند رو به رشد مبادلات، باید زمینه عبور روزانه تا ۸۰۰ کامیون فراهم و زمان معطلی ناوگان تجاری در دو سوی مرز به حداقل برسد.

او اعتماد متقابل و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های گمرکی دو کشور را راهکاری مؤثر برای کاهش تشریفات تکراری دانست و افزود: می‌توان با هماهنگی گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، نتایج بازرسی انجام شده در یک سوی مرز را مبنای تسهیل فرایند‌ها در سوی دیگر قرار داد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی استان، گفت: تسهیل تردد در مرز آستارا، علاوه بر افزایش مبادلات اقتصادی، به تقویت جایگاه گیلان در راه گذر منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان کمک می‌کند.

استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری توافق‌ها و مطالبات مطرح‌شده در این سفر، موانع اداری کاهش یابد و زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های مشترک دو کشور برای توسعه تجارت فراهم شود.