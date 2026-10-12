نماینده ولی‌فقیه در مازندران در افتتاحیه سی‌وپنجمین دوره مسابقات درس‌هایی از قرآن، تربیت اسلامی را فراتر از صلاح فردی و همراه با اصلاح جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در آیین افتتاحیه کشوری سی‌وپنجمین دوره مسابقات درس‌هایی از قرآن استاد قرائتی، تربیت اسلامی را فراتر از صلاح فردی دانست و بر مسئولیت انسان مؤمن در اصلاح جامعه تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: تربیت حقیقی و اسلامی تنها به خوب بودن فرد محدود نمی‌شود، بلکه انسان مؤمن باید علاوه بر برخورداری از صلاح، برای اصلاح دیگران و جامعه نیز تلاش کند.

وی با اشاره به مفهوم صفت شیطانی افزود: این صفت تنها در ارتکاب گناه خلاصه نمی‌شود، بلکه تلاش برای آلوده‌کردن و گمراه‌کردن دیگران نیز از شاخصه‌های آن است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) درباره دو دروازه قلب و دعوت شیطان به بدی و فرشته به نیکی گفت: رفتار انسان مؤمن باید در مسیر هدایت دیگران به سوی اسلام و ارزش‌های الهی باشد، نه گمراه‌کردن آنان.

آیت‌الله لائینی با تأکید بر جایگاه تعلیم، تربیت و تزکیه افزود: انسان نباید عامل اشاعه گناه باشد، بلکه باید برای گسترش نیکی و ارزش‌های الهی در جامعه تلاش کند.

وی همچنین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را از نگاه خود نمود عینی صفت شیطانی دانست و گفت: آنان علاوه بر آنچه جنایت خواند، برای گمراه‌کردن دیگران نیز تلاش می‌کنند.