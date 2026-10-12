به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل استاندارد خوزستان از آغاز طرح آموزشی ـ ترویجی «سفیر استاندارد» در بیش از ۲۰ مدرسه استان با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی خبر داد.

رضا قیصی‌پور گفت: در قالب این طرح، کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان با حضور در مدارس، درباره اهمیت نشان ملی استاندارد، نحوه استعلام اصالت کالا و تأثیر رعایت استانداردها بر کیفیت زندگی به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، از هر مدرسه چهار دانش‌آموز به‌عنوان «سفیر استاندارد» انتخاب شدند تا آموخته‌های خود را به همسالانشان منتقل کنند و در ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد نقش داشته باشند.

قیصی‌پور با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای گسترش آموزش‌های استاندارد در مدارس بیان کرد: برگزاری دوره‌های مشابه در مناطق مختلف استان با هدف ارتقای سواد استاندارد در نظام آموزشی در دستور کار قرار دارد.