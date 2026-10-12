به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر «سید یحیی رحیم‌صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در نشست علمی-تخصصی «الزامات جغرافیایی مؤثر در راهبرد دفاعی تنگه هرمز»، با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تنگه هرمز، بخش جدایی‌ناپذیر از آب‌های سرزمینی ماست؛ حاکمیت و مدیریت ما بر این منطقه، نه یک ادعای سیاسی، بلکه یک حق مسلم حقوقی و جغرافیایی است.

سرلشکر رحیم‌صفوی افزود: ایران به دنبال تنش‌زایی نیست؛ اما در اِعمال حق حاکمیت خود نیز مقتدر است. وقتی این آبراهه به بستری برای عبور تجهیزات نظامی تبدیل می‌شود که مستقیماً امنیت ملی ایران را هدف قرار داده است، مدیریت و محدودسازی تردد، نه‌تنها حق، بلکه تکلیف راهبردی نیرو‌های مسلح ماست.

تنگه هرمز؛ شریان جهانی که جایگزین ندارد

وی فرضیه فرضیه افول اهمیت تنگه هرمز در پی احداث خطوط لوله یا مسیر‌های جایگزین را رد و عنوان کرد: تنگه هرمز در شبکه انرژی جهانی یک گلوگاه استراتژیک و به رغم تمام تلاش‌ها برای ایجاد مسیر‌های موازی، وابستگی جهان به این گذرگاه، یک وابستگی ساختاری است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: اهمیت این تنگه در بازار پرنوسان امروز جهان، حتی بیش از گذشته است؛ چرا که بیش از ۲۰ درصد جریان نفت و انرژی جهان همچنان بر مدار این گلوگاه می‌چرخد.

سرلشکر رحیم‌صفوی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز، بخش جدایی‌ناپذیر از آب‌های سرزمینی ایران است، یادآور شد: راهبرد اصلی ما، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز در مقابل محاصره دریایی آمریکایی‌ها علیه کشور و مردم عزیزمان است.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: مدیریت این تنگه، تبدیلِ این گلوگاه برای رفع تحریم‌های دریایی و مسیری برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار منطقه با مشارکت کشور‌های منطقه است.