شبکه‌های چهار و ورزش سیما از سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با پخش مینی‌سریال خارجی «خیانت» و آغاز برنامه مستند روایی «در چنین روزی»، جدول پخش خود را با آثاری در گونه‌های معمایی-امنیتی و تاریخ ورزش به‌روزرسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه چهار سیما سریال پنج‌قسمتی «خیانت» (Treason) محصول مشترک سال ۲۰۲۲ انگلستان و آمریکا را روی آنتن می‌برد.

این مجموعه در گونه درام، دلهره‌آور و اکشن به کارگردانی مت چرمن و نقش‌آفرینی بازیگرانی، چون اولگا کوریلنکو، اونا چاپلین و سیاران هایندز تولید شده است و ماجرای آدام لارنس، از مدیران جدید سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا (MI۶) را پس از افشای اسرار امنیتی و ارتباط با یک افسر سابق کاگ‌ب به تصویر می‌کشد.

سریال «خیانت» هر شب ساعت ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعت‌های ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ همان روز تقدیم مخاطبان می‌شود.

همچنین شبکه ورزش سیما برنامه جدید «در چنین روزی» به تهیه‌کنندگی محمد صفوی را از سه‌شنبه ۲۱ مهرماه روانه آنتن می‌کند.

این برنامه با روایتی مستند و بهره‌گیری از پلاتو، دکور و موشن‌گرافیک‌های ویژه، به بازخوانی مهم‌ترین رخداد‌ها و برگ‌های زرین تاریخ ورزش ایران و جهان می‌پردازد.

شش قسمت نخست این مجموعه در روز‌های ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مهرماه، وقایع ماندگاری همچون نخستین مدال طلای ایران در المپیک و درخشش قهرمانانی نظیر ساره جوانمردی را مرور می‌کند.