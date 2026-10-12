رئیس اداره تعاون روستایی میاندوآب در بازدید از شرکت تعاونی تولید روستایی کوخان، بر ضرورت گذار از اجاره‌داری به مدیریت مستقیم تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای سیاست‌های سازمان تعاون روستایی کشور برای حذف واسطه‌ها، تقویت نقش تعاونی‌ها در فرآیند تولید و توزیع و افزایش بهره‌وری، شرکت تعاونی تولید روستایی کوخان شهرستان میاندوآب امسال عملیات برداشت محصول از باغ سیب خود را به‌صورت مستقیم بر عهده گرفته است.

در همین راستا، روح‌اله پشتواره، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب، به همراه کارشناسان فنی این اداره، از روند برداشت محصول سیب در باغ این شرکت تعاونی بازدید کرد و بر لزوم تغییر رویکرد تعاونی‌ها از اجاره‌داری به تولید و مدیریت مستقیم محصولات تأکید کرد.

پشتواره در جریان این بازدید اظهار داشت: ورود مستقیم تعاونی‌ها به فرآیند تولید، از سیاست‌های محوری سازمان تعاون روستایی است و واگذاری باغات به اجاره، با رویکرد جدید در زمینه تقویت نقش تولیدی تعاونی‌ها همخوانی ندارد. بر همین اساس، از تعاونی‌هایی که مسئولیت مدیریت و برداشت محصولات خود را به‌صورت مستقیم بر عهده می‌گیرند، حمایت می‌شود.

وی افزود: محصول سیب برداشت‌شده از باغ این شرکت تعاونی، به‌منظور حفظ کیفیت و نگهداری مناسب، به سردخانه منتقل شده است تا در زمان مناسب و با قیمت مطلوب، برای تأمین میوه شب عید شهرستان و کمک به تنظیم بازار مصرف عرضه شود.

رئیس اداره تعاون روستایی میاندوآب تصریح کرد: مدیریت مستقیم تولید و عرضه محصولات، علاوه بر افزایش ارزش افزوده و بازگشت منافع اقتصادی به چرخه تعاونی و بهره‌برداران، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های مردم و بهبود مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

پشتواره در پایان ابراز امیدواری کرد که تجربه شرکت تعاونی تولید روستایی کوخان، زمینه‌ساز توسعه الگوی مدیریت مستقیم تولید در سایر تشکل‌های تعاونی شده و به افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد روستایی و ارتقای منافع اعضای تعاونی‌ها منجر شود.