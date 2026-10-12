معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری را نیازمند زیرساخت مناسب و رفع موانع سرمایه‌گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری گفت: وجود جاذبه‌های گردشگری به‌تنهایی به توسعه منجر نمی‌شود و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

تولایی در جریان بازدید از خانه تاریخی نجفی‌ها و مجموعه تاریخی صدر اعظم در بابل، گردشگری را از اولویت‌های توسعه استان دانست و افزود: این بخش می‌تواند به رونق اقتصادی، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کمک کند.

وی با اشاره به قابلیت‌های مجموعه‌های مورد بازدید گفت: این مراکز می‌توانند با کارکرد‌های تجاری، گردشگری و فرهنگی فعالیت کنند و بازدید‌های میدانی نیز فرصتی برای شناسایی مشکلات و یافتن راهکار‌های عملی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، بنا‌های تاریخی و فرهنگی را ظرفیتی برای معرفی هویت بومی و میراث فرهنگی استان دانست و افزود: خانه‌هایی مانند نجفی‌ها می‌توانند در کنار جذب گردشگر، زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و رونق اقتصاد محلی را فراهم کنند.

تولایی حمایت از سرمایه‌گذاران در مسیر مرمت، نگهداری و توسعه فعالیت این مجموعه‌ها را ضروری دانست و گفت: با بررسی مسائل موجود و کمک به رفع موانع، تلاش می‌کنیم زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که هم از بنا‌های ارزشمند صیانت شود و هم فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری توسعه یابد.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت جایگاه مازندران در گردشگری کشور به توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ میراث فرهنگی و رونق اقتصاد محلی نیاز دارد.