نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح‌های حوزه زیرساختی ارتباطات در جنوب استان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی در پایان نشست بررسی مشکلات ارتباطاتی مناطق روستایی و شهری جنوب استان بوشهر در دیر با حضور معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بیان کرد: در سفر دو روزه معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارشناسان این وزارت‌خانه تلاش شد از نزدیک مسایل و مشکلات حوزه زیرساختی جنوب استان بررسی و برای تک تک مشکلات برنامه‌ریزی شود.

وی تصویب طرح‌های مختلف در حوزه زیرساختی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان را رهاورد این سفر دانست و یادآور شد: رفع مسایل و مشکلات مردم شهرستان‌های جنوبی و استان را در جلسه‌هایی با وزرا و حضور و بررسی میدانی در استان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا دبیرخانه رفع پیگیری مشکلات در حوزه انتخابیه دیر، کنگان جم و عسلویه با حضور فرمانداران این ۴ شهرستان برای رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است.