به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هم اندیشی ستاد ملی هفته تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۵ امروز به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این نشست با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاون قهرمانی وزارت ورزش، معاون همگانی وزارت ورزش، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش، معاون وزیر کار، فرهنگی و امور اجتماعی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، رئیس مرکز طرح و برنامه صدا و سیما و مدیرکل آموزش وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه دستگاه‌های مختلف آمادگی خود را برای گسترش فرهنگ ورزش و نهادینه کردن فعالیت بدنی اعلام کردند.