به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی و درگیری مسلحانه که منجر به مجروح شدن ۲ شهروند در یکی از محلات خرمشهر شد، شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این حوادث با صدور دستور ویژه و هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان در دستور کار پلیس اطلاعات قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، ۲ نفر از متهمان اصلی این پرونده را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه فشنگ‌های مربوطه کشف شد و متهمان در تحقیقات تکمیلی به ۸ فقره تیراندازی اعتراف کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، به‌ویژه تیراندازی و نزاع‌های مسلحانه، قاطعانه و برابر قانون برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه، آرامش شهروندان را مختل کند.