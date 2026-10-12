به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، درباره محتوای دیدار با یوسف رجی، همتای لبنانی خود به خبرنگاران گفت: با وزیر امور خارجه لبنان درباره اقدامات تل‌آویو گفت‌و‌گو کردیم؛ معتقدیم ارتش اسرائیل با توسل به زور قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. مسکو در جریان گفت‌و‌گو‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، فعالانه از بیروت حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: روابط مسکو و بیروت دوستانه است و همواره آماده حمایت از لبنان هستیم.

لاوروف با بیان اینکه روسیه به کمک‌های بشردوستانه به لبنان ادامه خواهد داد، افزود: بر موضع اصولی مسکو در حمایت از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان تأکید می‌کنیم.