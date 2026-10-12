در جلسه هماهنگی دستگاه‌های خدمت‌رسان و مدیریت بحران در بازرسی کل استان آذربایجان غربی، بر تسریع در لایروبی رودخانه شهرچای ارومیه و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب در پی بارش‌های شدید احتمالی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه هماهنگی دستگاه‌های خدمت‌رسان و مدیریت بحران با هدف تسریع در لایروبی رودخانه شهرچای ارومیه و افزایش آمادگی برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو و بارش‌های شدید برگزار شد.

در این جلسه، بر ضرورت تسریع در اجرای اقدامات پیشگیرانه، ساماندهی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از امکانات و ماشین‌آلات برای لایروبی رودخانه شهرچای و کاهش خطر وقوع سیلاب تأکید شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد دستگاه‌های خدمت‌رسان با بسیج امکانات و به‌کارگیری ۶۰ دستگاه کامیون و ۸ دستگاه بیل مکانیکی، عملیات لایروبی رودخانه شهرچای را طی مدت ۱۰ روز به انجام برسانند.

همچنین، مدیریت و هماهنگی اجرای این عملیات بر عهده مدیریت بحران قرار گرفت تا روند اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تأمین ماشین‌آلات موردنیاز به‌صورت منسجم پیگیری شود.

اجرای این عملیات با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب، کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارش‌های شدید در دستور کار قرار گرفته است.