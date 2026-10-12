به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف مقدمی با اشاره به فعالیت‌های مستمر مددکاران در چهار پایانه مسافربری جنوب، غرب، شرق و بیهقی گفت: این پایش‌های روزانه با هدف شناسایی، جذب و ساماندهی جامعه هدف (افراد آسیب‌دیده اجتماعی) و همچنین پیشگیری از آسیب‌های احتمالی اجرا می‌شود.

وی افزود: مددکاران مستقر در این پایانه‌ها، با شناسایی معتادان متجاهر و افراد کارتن‌خواب، از طریق تیم‌های گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی، فرآیند ساماندهی آن‌ها را آغاز می‌کنند. همچنین، در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر دیگر، کودکان کار و خیابان و کودکان فرار نیز با شناسایی دقیق، از طریق برقراری ارتباط با خانواده‌ها و سازمان بهزیستی، تحت حمایت و ساماندهی قرار می‌گیرند.

مقدمی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اقدامات حمایتی لازم برای افراد در راه مانده نیز پس از شناسایی و انجام فرآیندهای مددکاری صورت می‌گیرد.