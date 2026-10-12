برای تولید ۶۴ مگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی و بادی و تمرکز ویژه بر چاه‌های کشاورزی شهرستان مشهد هدف‌گذاری و برنامه ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست کمیته توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور سید حسن حسینی، فرماندار شهرستان مشهد، رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، بخشدار، مدیران آستان قدس و سایر مسئولان در محل کارخانه لبنی آستان قدس برگزار و دستورات اجرایی مربوط به توسعه این حوزه بررسی شد.

فرماندار شهرستان مشهد، در این نشست با تاکید بر اهمیت استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه منطقه، اظهار داشت: ما در شهرستان مشهد، هم در بخش خورشیدی و هم در بخش بادی، پیگیری‌های جدی داریم به ویژه در منطقه رضویه، ظرفیت بسیار بالایی در بخش کشاورزی وجود دارد که بایستی از پتانسیل چاه‌های آب کشاورزی برای استفاده از برق تجدیدپذیر بهره ببریم.

سید حسن حسینی افزود: با هماهنگی گسترده میان بخش‌های سرمایه‌گذاری، ادارات و نهاد‌های اجرایی، تعهد داریم که تا پایان امسال، ۶۴ مگاوات به ظرفیت‌های تجدیدپذیر منطقه اضافه کنیم که امیدواریم این برنامه با موفقیت محقق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، در ادامه با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه انرژی‌های پاک، گفت: در حال حاضر، شرکت توزیع برق مشهد مجموعاً ۸۲ مگاوات برق را از طریق نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأمین می‌کند هدف ما این است که تا تیرماه سال آینده، این رقم را به ۹۷ مگاوات برسانیم.

امیررضا رجبی همچنین به طرح‌های ویژه در حوزه کشاورزی و خانگی اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی، با همکاری بنیاد علوی و سایر نهاد‌های تسهیل‌گر روستایی، طرحی ویژه برای چاه‌های کشاورزی در دست اجرا است تا با بهره‌گیری از تسهیلات با نرخ بهره کم، سرعت این روند افزایش یابد.

‌وی در رابطه با چگونگی درخواست و نصب پنل خورشیدی چنین بیان کرد: شهروندان می‌توانند برای نیروگاه‌های زیر ۴۰۰ کیلووات (از جمله سیستم‌های ۵ تا ۱۰ کیلووات خانگی) به سامانه «مهران» مراجعه کرده و با وارد کردن شناسه قبض خود، مراحل ثبت‌نام را طی کنند.

همچنین برای کسانی که تمایل به استفاده از تسهیلات دارند، لینکی در همان سامانه وجود دارد که از طریق شبکه بانکی، بخشی از هزینه‌های نصب پنل‌های پشت‌بامی را تأمین می‌کند.

مدیرعامل توزیع برق شهرستان مشهد در رابطه با سیستم‌های هیبریدی تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند حتی از سیستم‌های هیبریدی استفاده کنند تا بخشی از برق تولیدی مستقیماً به شبکه مصرفی خودشان هدایت شود.