به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم مازندران با پیروزی برابر تهران در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی دهمین دوره مسابقات مینی‌بسکتبال کاله‌کاپ کشور را در رامسر به دست آورد.

محمودرضا امین‌اللهی، رئیس هیئت بسکتبال مازندران، گفت: تیم مازندران در دیدار نهایی با نتیجه ۴۱ بر ۳۶ تهران را شکست داد و قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد؛ تیم تهران نیز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

وی افزود: تیم‌های فارس و گلستان به‌طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

دهمین دوره مسابقات مینی‌بسکتبال کاله‌کاپ در رده سنی ۱۲ سال و با حضور ۳۴ تیم در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر برگزار شد.

این رقابت‌ها فرصتی برای تجربه‌اندوزی بازیکنان نونهال و شناسایی استعداد‌های برتر بسکتبال کشور فراهم کرد.

گزارش از عباس احمدی