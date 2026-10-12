به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین تجلیل از خانواده شهدای والامقام جنگ رمضان شهرستان قروه با حضور مسئولین شهرستانی و استانی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ماموستا رستمی ضمن عرض تبریک وتسلیت به خانواده‌های ٢۴ شهید جنگ رمضان شهرستان قروه ، از صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل کردند.

ماموستا رستمی همچنین از تلاش شبانه روزی صدا و سیمای مرکز استان باوجود شرایط سخت بمباران این مرکز توسط دشمن صهیونی آمریکایی قدردانی کردند.