به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار علی فرحانی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرماهشهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شهید عجمیان و با هدف بهسازی محیط‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم، طرح رنگ‌آمیزی و بهسازی مدارس شهرستان و حومه با مشارکت مجمع جهادگران بندرماهشهر، گروه‌های جهادی حوزه امام علی (ع) و همراهی خیران اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، پنج هزار مترمربع از فضای مدارس بهسازی و رنگ‌آمیزی شده است و برای اجرای این بخش از فعالیت‌ها، ۸۰۰ میلیون تومان با مشارکت مجمع جهادگران سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرماهشهر و خیران تأمین شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرماهشهر با اشاره به مدارس تحت پوشش این طرح گفت: مدرسه امام رضا (ع) در شهرک شهید آیت‌الله مدنی، مدرسه ولایت در محدوده ۱۵ خرداد و خیابان آیت‌الله سعید، مدرسه ایمان در خیابان امام، مدرسه امام حسین (ع) در فاز پنج مهدیه، مدرسه نهضت در خیابان ۲۲ بهمن، مدرسه شهید حیاتی در ناحیه صنعتی و مدرسه ۱۳ آبان در شهرک چمران، هفت مدرسه‌ای هستند که عملیات بهسازی و رنگ‌آمیزی آنها توسط گروه‌های جهادی انجام شده است.

فرحانی ادامه داد: در بخش دیگری از فعالیت‌های جهادی، ۳۵۰ بسته نوشت‌افزار برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم شهرستان تهیه و توزیع شده است. ارزش این اقلام ۴۰۰ میلیون تومان است که با مشارکت رئیس مجمع جهادگران و خیران تأمین شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای این برنامه‌ها بیان کرد: همراهی گروه‌های جهادی و خیران، زمینه اجرای اقدامات حمایتی و بهسازی فضا‌های آموزشی را فراهم کرده است و این ظرفیت می‌تواند در پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های مدارس و دانش‌آموزان مناطق محروم مؤثر باشد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرماهشهر بر اهمیت تداوم فعالیت‌های جهادی در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: بهسازی محیط مدارس و کمک به تأمین نوشت‌افزار دانش‌آموزان، دو محور از اقدامات انجام‌شده با مشارکت مجمع جهادگران و خیران در شهرستان بندرماهشهر است.